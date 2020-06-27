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В Уфе в День молодежи волонтеров покатали на теплоходе «Чайка»

ОБЩЕСТВО

﻿В Башкирии 27 июня, в День молодёжи России, теплоход «Чайка» ﻿принял первых пассажиров.

В рамках Фестиваля молодёжи Башкортостана «Мы вместе» теплоход вышел на воду впервые после восстановления.

С волонтерами на борту «Чайка» совершила три часовые прогулки по реке Белая.

Напомним, что теплоход был восстановлен на Уфимском судоремонтно-судостроительном заводе по поручению Главы Башкортостана. В план по возрождению речного пароходства республики входит развитие инфраструктуры городских портов Уфы и Агидели, восстановление флота, углубление дна рек Белой и Уфимки, протяженность которых составляет 495 километров, а также развитие въездного круизного туризма.

Справка:

Предприятие, созданное в 1918 году, является одним из старейших в Уфе. Мощности завода позволяют ремонтировать до 15 судов одновременно. К навигации 2020 года заводчане отремонтировали 14 единиц речного флота на общую сумму 25 млн рублей. Бизнес-план по развитию предприятия предусматривает совершенствование инфраструктуры портов Уфы и Агидели, углубление дна рек Белой и Уфы, увеличение парка судов разного класса для обслуживания туристических и событийных маршрутов. В перспективе предприятие должно выйти на безубыточную работу и привлечь дополнительные инвестиции.

ИА «Башинформ»
Теги: День молодежи, волонтеры, теплоход, речной флот, Чайка
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