В Уфе в День молодежи волонтеров покатали на теплоходе «Чайка»















﻿В Башкирии 27 июня, в День молодёжи России, теплоход «Чайка» ﻿принял первых пассажиров.

В рамках Фестиваля молодёжи Башкортостана «Мы вместе» теплоход вышел на воду впервые после восстановления.

С волонтерами на борту «Чайка» совершила три часовые прогулки по реке Белая.

Напомним, что теплоход был восстановлен на Уфимском судоремонтно-судостроительном заводе по поручению Главы Башкортостана. В план по возрождению речного пароходства республики входит развитие инфраструктуры городских портов Уфы и Агидели, восстановление флота, углубление дна рек Белой и Уфимки, протяженность которых составляет 495 километров, а также развитие въездного круизного туризма.

Справка:

Предприятие, созданное в 1918 году, является одним из старейших в Уфе. Мощности завода позволяют ремонтировать до 15 судов одновременно. К навигации 2020 года заводчане отремонтировали 14 единиц речного флота на общую сумму 25 млн рублей. Бизнес-план по развитию предприятия предусматривает совершенствование инфраструктуры портов Уфы и Агидели, углубление дна рек Белой и Уфы, увеличение парка судов разного класса для обслуживания туристических и событийных маршрутов. В перспективе предприятие должно выйти на безубыточную работу и привлечь дополнительные инвестиции.