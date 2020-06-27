Фото: Руслан Халилов





Фото: Руслан Халилов

﻿В Башкирии две деревни не поделили реку. Жители деревни Абзелилово и жители деревни Тупаково жалуются на обмеление реки Могак в Абзелиловском районе. ﻿Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации муниципального района Руслан Халилов.

«Причину видят [жители Абзелилово — прим. ред.] в том, что жители соседней деревни Тупаково сделали отвод воды в старое русло, которое проходит по их деревне. История получила бурное обсуждение на местах, если тупаковцы радуются, то абзелиловцы негодуют по этому поводу», — рассказал Руслан Халилов.

Он сообщил, что совместно с главой Таштимеровского сельсовета Василей Абсадиевой и. о. замглавы встретились с местным активом и выслушали стороны, чтобы ситуация не переросла в конфликт.

«После обсуждения и наблюдения за водотоком пришли к мнению, что вода разделяется равномерно», — сказал он.

По его словам, после экологических субботников по очистке русла реки жителей деревень Тупаково и Абзелилово наполняемость реки водой стала больше.