Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Рустам Ишмухаметов проголосовал за поправки в Конституцию: «Пришлось постоять в очереди» Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае Башкортостана Рустам Ишмухаметов, проголосовав сегодня по поправкам в Конституцию Российской Федерации, отметил высокую явку избирателей и охарактеризовал выделенную под голосование неделю как судьбоносную в истории страны.

«Не ожидал столь высокой активности избирателей. Хотя под голосование отведено семь дней, пришлось даже постоять в очереди, – прокомментировал «Башинформу» Рустам Ишмухаметов. – Неравнодушие жителей республики свидетельствует о понимании гражданами того, что нынешнее голосование в корне отличается, например, от обычных выборов любого уровня. Это событие не менее значимое, чем само принятие Конституции 27 лет назад, и оно окажет колоссальное влияние на дальнейшую судьбу как страны в целом, так и каждого отдельно взятого ее жителя. Люди осознают важность вопроса о закреплении в Конституции защиты трудовых прав, социального, медицинского, пенсионного обеспечения, укрепления обороноспособности страны, ужесточения требований к ключевым должностям в государстве. У абсолютного большинства избирателей есть понимание того, что в такой ситуации нельзя оставаться в стороне. Этим объясняется высокая явка. Тех же, кто в силу своей традиционно низкой политической активности, планировал и в этот раз не голосовать, призываю еще раз обдумать свою позицию, все-таки не полениться и дойти до избирательного участка, а при необходимости заказать голосование на дом. Важно понять: вопросы, вынесенные на голосование, касаются каждого. Абсолютно каждого. Речь идет не только о будущем многомиллионного государства, но и непосредственно о вашем собственном будущем, благополучии ваших семей, детей, внуков».