Писатель из Уфы Игорь Савельев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В первый день досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ в нём принял участие известный писатель — уроженец Башкирии Игорь Савельев. Он голосовал в электронном виде через портал «Госуслуги», так как прописан в Москве, на территории которой есть такая возможность. В Башкирии через «Госуслуги» голосовать нельзя, но предусмотрено голосование на дому по заявке.

«Я проголосовал против изменений в Конституцию РФ, — сказал Савельев. – Я не могу призывать голосовать «за» или «против» или не голосовать вообще – это личное дело каждого. Но для себя, я посчитал, что не могу оставаться в стороне, когда решается судьба основного закона моей страны. И когда мой сын подрастёт и спросит меня, что я делал, когда происходило это не совсем конституционное, на мой взгляд, действие, я отвечу, что выполнил свой гражданский долг, в каком-то смысле, сделал, всё что мог».

Досрочное голосование стартовало 25 июня. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня – с 8 до 14 часов) могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.