В Уфе до 29 июня перекрыли движение транспорта на улице Орджоникидзе

В Уфе перекрыли движение транспорта на улице Орджоникидзе. Улица будет закрыта в связи с ремонтом дорожного полотна в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение всех видов транспорта будет закрыто до 08.00 часов 29 июня на участке от улицы Машиностроителей до улицы Вологодской.

На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.