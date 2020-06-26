Коронавирус в Башкирии: Сколько жителей имеют иммунитет к COVID-19; новые случаи заражения

Башкирских медиков, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, отметил полномочный представитель президента России в ПФО.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Новые случаи инфицирования. 25 июня количество зараженных коронавирусом в Башкирии за последние сутки увеличилось еще на 53 человека. Таким образом, общее число выявленных инфицированных в регионе составило 5 121 человек, сообщил «Башинформ», уточнив при этом, что сейчас количество ковид-больных, по информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, составляет 2 460 человек, выздоровело — 2 643. О новых погибших от коронавируса информации нет — с начала эпидемии умерли 18 человек. В целом по стране выявлено 613 994 заболевших ковид, скончались 8 605 человек.

Есть иммунитет к коронавирусу... По данным «Башинформа», на 25 июня в Башкирии тест на наличие антител к коронавирусу прошли более 350 тысяч человек. Этот анализ показывает, есть ли к заболеванию иммунитет. В итоге из 354 888 человек, обследованных на COVID-19, у 884 человек обнаружен иммуноглобулин G, сообщила на брифинге Минздрава замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии Марина Скотарёва. Отметим, наличие иммуноглобулина G свидетельствует о том, что человек не болел, но встречался с вирусом.

…И коронафобия. Также с начала эпидемии COVID-19 144 жителя Башкирии обратились в Республиканскую психиатрическую больницу с жалобой на страх заразиться новой коронавирусной инфекций. Всем им были выписаны компетентные препараты, сообщил «Башинформ». «Еще одна жительница региона, которую наблюдают психиатры, позвонила по телефону доверия больницы. Она задала вопросы о риске заразиться коронавирусом», — рассказали в республиканском Минздраве. Также в ведомстве отметили, что в первом квартале 2020 года в республике увеличилась первичная заболеваемость психическими расстройствами (59,4 на 100 тыс.). На прошлогоднем уровне остались невротические расстройства (39,5 на 100 тысяч населения).

Башкирских медиков, борющихся с коронавирусом, отметил полпред. 25 июня в Уфе, в приемной президента России торжественно наградили медработников региона, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Почетные грамоты и благодарственные письма от имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова вручил главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин. В частности, Почетной грамотой отмечены врач анестезиолог-реаниматолог уфимской больницы № 18 Александра Домбровская, которая одной из первых вызвалась для работы в «красной зоне», и врач-терапевт Земфир Мустафин из Стерлитамака, принимающий участие в организации оказания медпомощи больным с COVID-19. Благодарностями за вклад в борьбу с COVID-19 отмечены заведующая инфекционным отделением Белебеевской ЦРБ Альфия Валеева, зав терапевтическим отделением больницы №5 Уфы Люция Зиангирова, медсестра уфимской больницы №18 Эльза Гафарова, медсестра Ишимбайской ЦРБ Чулпан Халикова. Также благодарностями отмечены строители инфекционного центра в Зубово — гендиректор ООО «Дортрансстрой» Дмитрий Галимьянов, руководитель ООО «Проектстройкомплект» Марина Петрова, гендиректор ОАО Уфимское монтажное управление «Промвентиляция» Леонид Ивлев, сообщил «Башинформ».