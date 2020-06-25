Фото: http://www.cikrf.ru/news/cec/46340/ ЦИК В Башкирии соблюдают меры безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию Фото: http://www.cikrf.ru/news/cec/46340/ ЦИК

С 25 по 30 июня жители Башкирии могут проголосовать по поправкам в Конституцию досрочно — на участках по месту прописки или пребывания с 8:00 утра до 20:00 вечера. Основной избирательный день — 1 июля.

Участки для голосования снабжены﻿ средствами индивидуальной защиты и антисептиками. На пол нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Члены комиссии работают в масках и перчатках. Все процедуры проходят бесконтактно: голосующий сам берет из стопки бюллетень, а паспорт предъявляет на расстоянии.