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В Башкирии соблюдают меры безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию

ПОЛИТИКА
Фото: http://www.cikrf.ru/news/cec/46340/ ЦИК

В Башкирии соблюдают меры безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию Фото: http://www.cikrf.ru/news/cec/46340/ ЦИК

С 25 по 30 июня жители Башкирии могут проголосовать по поправкам в Конституцию досрочно — на участках по месту прописки или пребывания с 8:00 утра до 20:00 вечера. Основной избирательный день — 1 июля.

Участки для голосования снабжены﻿ средствами индивидуальной защиты и антисептиками. На пол нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.

Члены комиссии работают в масках и перчатках. Все процедуры проходят бесконтактно: голосующий сам берет из стопки бюллетень, а паспорт предъявляет на расстоянии.

Каждому участнику голосования выдают бесплатные маски, перчатки и одноразовые ручки. Также им рекомендовано﻿ находиться в помещении не больше 15 минут. Помещения для голосования регулярно проветриваются и дезинфицируются.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование
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