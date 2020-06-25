Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.46 ↑

EUR 78.05 ↓

26 июня Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
25.06.20: всего с COVID-19 - 5121 (за сутки 53), выздоровели - 2643, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9588, за сутки - 42.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Можно ли сделать выбор не выходя из дома?

ПОЛИТИКА

Россияне могут принять участие во всероссийском голосовании до официальной даты 1 июля. С 25 июня по 30 июня жители Башкортостана имеют возможность проголосовать на избирательных участках по месту прописки или нахождения, а некоторым категориям граждан можно будет проголосовать из дома. Как сообщает ﻿﻿пресс-служба ЦИК Башкирии, эти меры позволят избежать очередей и скопления людей на избирательных участках.

Чтобы проголосовать дома, необходимо направить письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию. Это можно сделать с 16 июня до 17:00 1 июля. Заявление может подать сам участник голосования или его представитель — родственник или сотрудник социальных служб. При этом ЦИК отмечает, что такой возможностью могут воспользоваться лишь граждане, имеющие уважительные причины не идти на избирательные участки самостоятельно.

Время работы комиссий можно найти здесь﻿.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии следователи сообщили подробности несчастного случая, в котором погиб ребенок
В Илишевском районе следователи выясняют обстоятельства смерти 2-летнего ребенка. Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СКР по Башкирии организов
В Башкирии 3-летний мальчик дома получил смертельные ожоги
В Илишевском районе Башкирии накануне в одной из семей произошла трагедия. Как сообщают «Вести», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах,
Приволжский полпред отметил труд башкирских медиков, борющихся с коронавирусом
Сегодня в Уфе, в приемной президента России состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников региона, внесших большой личный вклад в
В уфимском сквере «Дубки» установили отреставрированную фигуру «Танцующих журавлей»
Некогда запущенный в Уфе сквер «Дубки» возвращается к жизни. Сегодня там идут работы по благоустройству и официальному запуску пешеходного фонтана «Танцу
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть