Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Можно ли сделать выбор не выходя из дома?

Россияне могут принять участие во всероссийском голосовании до официальной даты 1 июля. С 25 июня по 30 июня жители Башкортостана имеют возможность проголосовать на избирательных участках по месту прописки или нахождения, а некоторым категориям граждан можно будет проголосовать из дома. Как сообщает ﻿﻿пресс-служба ЦИК Башкирии, эти меры позволят избежать очередей и скопления людей на избирательных участках.

Чтобы проголосовать дома, необходимо направить письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию. Это можно сделать с 16 июня до 17:00 1 июля. Заявление может подать сам участник голосования или его представитель — родственник или сотрудник социальных служб. При этом ЦИК отмечает, что такой возможностью могут воспользоваться лишь граждане, имеющие уважительные причины не идти на избирательные участки самостоятельно.