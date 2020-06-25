Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Можно ли сделать выбор не выходя из дома?
Россияне могут принять участие во всероссийском голосовании до официальной даты 1 июля. С 25 июня по 30 июня жители Башкортостана имеют возможность проголосовать на избирательных участках по месту прописки или нахождения, а некоторым категориям граждан можно будет проголосовать из дома. Как сообщает пресс-служба ЦИК Башкирии, эти меры позволят избежать очередей и скопления людей на избирательных участках.
Чтобы проголосовать дома, необходимо направить письменное заявление или устное обращение в участковую комиссию. Это можно сделать с 16 июня до 17:00 1 июля. Заявление может подать сам участник голосования или его представитель — родственник или сотрудник социальных служб. При этом ЦИК отмечает, что такой возможностью могут воспользоваться лишь граждане, имеющие уважительные причины не идти на избирательные участки самостоятельно.
Время работы комиссий можно найти здесь.