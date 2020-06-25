Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев Голосование по поправкам в Конституцию началось. Как найти свой участок? Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

С 25 по 30 июня граждане России могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию досрочно. Найти избирательный участок по месту прописки можно на сайте ЦИК России — для этого нужно ввести свой адрес. Участки открыты с 8 до 20 часов по местному времени, с собой необходимо взять паспорт.