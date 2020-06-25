С 25 по 30 июня можно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию досрочно

Жители Башкирии могут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны досрочно — с 25 июня. Участковые комиссии готовы принимать голосующих с соблюдением необходимых санитарных норм. Территориальные избирательные комиссии оснащены средствами защиты — как для членов УИК, так и для участников голосования.

Как ранее сообщал bashinform.ru, на 230 УИКах работают так называемые электронные урны — КОИБы. На всех участках используют технологию изготовления итоговых протоколов с QR-кодом. Комиссиям передали 3 млн 47 тысяч бюллетеней, из них 13% на башкирском и 7% на татарском языках. Итоги голосования по поправкам в Конституцию должны быть подведены не позднее 3 июля.