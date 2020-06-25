Фото: ЦИК РБ В Башкирии на закупку средств защиты для голосования по Конституции потратили 300 млн руб Фото: ЦИК РБ

Более 300 млн рублей было потрачено в Башкортостане на покупку средств индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий и участников голосования по внесению поправок в Конституцию России. Об этом, ссылаясь на председателя Центризбиркома республики Илону Макаренко, сообщает издание «Коммерсант – Башкортостан».

По словам главы ЦИК, все средства были выделены из федерального бюджета и на них были закуплены маски, перчатки, халаты, антисептические коврики и защитные экраны. Илона Макаренко, сегодня выступая перед депутатами Госсобрания, отметила, что индивидуальными средствами защиты будут обеспечены все участники голосования, в том числе и те, кто решил проголосовать у себя дома.

«Все это будет передаваться, не заходя в квартиру, членами избирательных участков и наблюдателями. Каждый голосующий этот пакет заносит домой, голосует, опускает бюллетень в переносной ящик, а заявление о голосовании на дому — в другую емкость».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало , что в целях безопасности избирателей на каждом участке для голосования проводится тщательная регулярная уборка и дезинфекция помещений УИКов – вплоть до дезинфекции дверных ручек. Для минимизирования контактов между людьми обеспечена безопасная дистанция. На участках работают тепловизоры, которые измеряют температуру у всех, приходящих на участок.

Все участки полностью оснащены всеми средствами индивидуальной защиты: маски и перчатки на участках обязательны для всех. Каждому голосующему выдаются одноразовые ручки.

Напомним, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации стартовало сегодня. Избирательные участки будут открыты: с 25 по 29 июня с 8.00 до 20.00 часов, 30 июня с 8.00 до 14.00 часов, 1 июля с 8.00 до 20.00 часов.