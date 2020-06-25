Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -2 градусов Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 26 июня в отдельных восточных районах республики ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2 градусов. В южных районах республики ожидается чрезвычайный 5 класс пожароопасности.

В этот день местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, днем +11,+16.