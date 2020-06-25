Фото: Instagram В Уфе ушла из жизни журналист, бывший сотрудник «Башинформа» Людмила Терновая Фото: Instagram

В Уфе после болезни ушла из жизни журналист, сотрудник Госсобрания — Курултая Респулики Башкортостан Людмила Терновая. Ей был 41 год.

Людмила Терновая начинала работу на радио «Башкортостан», потом работала на радио «Спутник ФМ» и в информационном агентстве «Башинформ».

«Людмила Терновая была парламентским журналистом в отделе политики «Башинформа» более пяти лет. Профессионал, всегда стремилась самосовершенствоваться и постоянно училась. Строила планы, радовалась успехам сыновей. Была замечательной мамой и подругой», — сообщила ее коллега Галия Набиева.

В последние годы Людмила Терновая работала заместителем заведующего отделом информационно-аналитической работы Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан. Была награждена благодарностями МВД, администрации президента, председателя Госсобрания. У нее остались двое детей.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы.

Прощание с Людмилой Терновой состоится завтра, 26 июня, в 13 часов по адресу: Уфимский район, с. Нижегородка, Заводская, 65.