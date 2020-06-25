Коронавирус в Башкирии: Заболевших более 5000; инфицирование игрока «Уфы»; COVID-выплаты

Российские врачи, работающие в ковид-госпитале, отметили высокое качество СИЗов, произведенных в Уфе.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие дни в республике.

Коронавирусом заразились еще 57 человек. 24 июня в Башкирии общее количество выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией составило 5 068 человек. За последние сутки зараженных COVID-19 в регионе стало больше на 57 человек, информировал «Башинформ». Напомним, к 23 июня за сутки было плюс 52 случая заражения. С начала эпидемии в республике выздоровели 2 574 инфицированных, умерли 18 человек.

Сколько зараженных в Уфе. В столице Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 1 690 положительных тестов на COVID-19. Прирост за сутки к 23 июня составил пять случаев, информировала на совещании в мэрии и.о. замначальника отдела эпидемиологического надзора республиканского Роспотребнадзора Зульфия Камаева. «Показатель заболеваемости на 100 тысяч составил 148,2 случая. Под наблюдением врачей в Уфе сегодня находятся 14 868 человек, из них более двух тысяч с симптомами ОРВИ», — уточнила санитарный врач.

Медикам продлили COVID-выплаты. 23 июня во время своего очередного обращения президент России Владимир Путин заявил, что специальные доплаты для врачей, медсестёр, сотрудников скорой помощи, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, продлеваются на июль и август. «Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряжённая работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи», — пояснил Путин. Напомним, врачам, работающим с пациентами, заболевшими ковид, полагаются доплаты в 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей. Выплаты соцработникам продлены до 15 сентября, информировал «Башинформ».

«Уфа» ничего не нарушила. Также 23 июня главврач мужской сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов прокомментировал решение «Уфы» провести 21 июня матч РПЛ с «Тамбовом» (2:1), несмотря на инфицирование игрока коронавирусом. В уфимской команде был выявлен игрок с сомнительным положительным тестом на COVID-19. «"Уфа" ничего не нарушила, она действовала в соответствии с имеющимися регламентными нормами. В России все действия, направленные на предотвращение распространения инфекций, находятся в ведении Роспотребнадзора», — сказал главврач, пояснив, что «как только у «Уфы» появилась информация о сомнительном результате теста, клуб тут же изолировал этого человека и уведомил соответствующие органы. Сотрудники регионального профильного ведомства провели расследование, выявили контактную группу, которую тоже изолировали». По словам Безуглова, если бы контактной группой была вся команда, как в «Ростове» или «Динамо», то команду посадили бы на карантин. «Но у «Уфы» контактная группа оказалась малочисленной. Результаты повторного тестирования получены вчера. Так что если любая из команд выходит на поле, значит запретов со стороны контролирующих органов не было», — пояснил Безуглов. Он также уточнил, что сейчас в лиге выявлены 9 случаев инфицирования игроков — 6 в «Ростове», 3 в «Динамо», один в «Уфе».

«Ситуация здесь непростая» — так уфимские врачи высказались о борьбе с COVID-19 в Карачаево-Черкесии, где они уже вторую неделю помогают местным медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас 17 уфимских врачей работают в Черкесской горбольнице, где развернут ковид-госпиталь на 305 коек, информировал 24 июня «Башинформ». По словам главврача Белорецкой ЦРБ Евгения Кустова, возглавившего группу уфимских медиков, обстановка в КЧР напоминает ситуацию в Башкирии по состоянию на конец апреля — начало мая. «Местное население долгое время слышало о вирусе, но, как говорится, в глаза не видело, потому и не очень верило в опасность заражения. Даже митинговали против самоизоляции. Первые смертельные случаи, когда погибла молодая 23-летняя многодетная мама, отрезвили многих. И первая половина июня, действительно, была для местных медработников тяжелой. Врачей не хватало», — рассказал Евгений Кустов и поделился радостью, что «сегодня первый день, когда количество выздоровевших и выписанных больше, чем количество поступивших». Он также отметил, что местные коллеги просили передать Башкирии огромную благодарность за СИЗы. По их словам, СИЗы «маде ин Уфа» очень хорошего качества.