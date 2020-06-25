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25 июня Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Явка уфимцев на голосование всегда выше явки жителей других городов-миллионников — мнение

ПОЛИТИКА

Какой в Башкирии будет явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ? Свой прогноз на важное политическое событие 1 июля 2020 года агентству «Башинформ» дает председатель Центра избирательного права и процесса ПФО Алексей Старцев.

«Тема голосования граждан по поправкам в Конституцию России находится в ежедневной информационной повестке, и о предстоящем голосовании знают практически все. Вряд ли есть человек, даже в самых отдаленных районах республики, который был бы не в курсе голосования и не в курсе, что оно будет проходить в течение семи дней.

Тот факт, что в отличие от обычных выборов голосование по поправкам в Конституцию будет проходить дольше по срокам, без сомнения скажется на повышении показателей явки граждан. Особенно, если сравнивать явку на избирательные участки жителей города Уфы. Их явка всегда была выше по сравнению с явкой жителей других городов-миллионников нашей страны», — отмечает эксперт.

Напомним, что 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поводу поправок в основной закон страны. В Республике Башкортостан участки будут работать с 8 до 20 часов по местному времени.

ИА «Башинформ»
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