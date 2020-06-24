В Башкирии ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получили мобильные телефоны

Фото: администрация Кугарчинского района, БРО ВПП «Единая Россия»













Фото: администрация Кугарчинского района, БРО ВПП «Единая Россия»

Сегодня в Башкортостане ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно раздают мобильные телефоны. Акция проходит в рамках совместного проекта партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Порядка тысячи ветеранов-фронтовиков получили гаджет для личного пользования и безлимитный льготный тариф мобильной связи. В память мобильных устройств заранее внесены номера телефонов социальных служб, волонтеров, медучреждений. Кроме того, все аппараты имеют кнопку «SOS» и большие клавиши набора.

В Уфе подарок ветерану Великой Отечественной войны Раису Абдрашитову вручил руководитель регионального исполкома ЕР Рустем Ахмадинуров. Раису Абдрашитову 95 лет. На фронт он отправился в 18 лет, попал на Ленинградский фронт. Освобождал город Пушкин, трижды был ранен. В 1944 году после тяжелого ранения получил инвалидность и вернулся в Башкортостан. После войны трудился в тресте «Башнефтезаводстрой», в областном комитете партии, Совете министров Башкирской АССР.

В Кугарчинском районе остались в живых всего шесть ветеранов войны — Каримов Ахмадьян Рахимович, Хакимов Набиулла Хабибуллович, Жувасин Александр Иванович, Винников Сергей Афанасьевич, Юсупбаев Тимербулат Абубакирович, Халитов Сулпан Кильмухаметович. Сегодня, им сотовые телефоны в рамках партийной акции вручил глава района Гайса Янбаев.

«Мы желаем нашим дорогим ветеранам, которые подарили нам мир, здоровья, ясного неба, яркого солнца, долголетия и хорошего отношения со стороны близких людей. Пусть с ними всегда будут рядом забота, тепло, добро и понимание», — сказал в своем обращении руководитель муниципалитета.