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Власти Уфы предупреждают об ограничении движения по улице З.Валиди 25 и 26 июня

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Власти Уфы предупреждают об ограничении движения по улице З.Валиди 25 и 26 июня Фото: ИА «Башинформ»

Власти Уфы предупреждают об ограничении движения 25 и 26 июня в Кировском районе Уфы во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника.

Будет ограничено движение транспорта по улице З.Валиди, спуске к этно парку «Ватан» и подъезду к отелю Hilton Garden.

В частности, движение транспорта будет закрыто с 09.00 до 13.00 часов 25 июня и с 13.00 до 17.00 часов 26 июня на следующих участках:

— по улице З.Валиди от улицы Советская до улицы Гафури;

— спуск на этнопарк «Ватан» (нижняя площадка);

— подъезд к отелю Hilton Garden.

На время действия ограничения движения на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Администрация столицы просит уфимцев с пониманием отнестись к вводимому ограничению движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

ИА «Башинформ»
Теги: ограничение движения
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