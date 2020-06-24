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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главное-благополучие граждан: Депутат Госдумы о новых мерах поддержки, озвученных Путиным

ПОЛИТИКА

В июле граждане России получат еще одну единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка младше 16 лет. Стимулирующие выплаты соцработникам продлят до середины сентября, а подоходный налог для тех, кто получает более 5 миллионов рублей в год, повысят с 13 до 15 процентов, чтобы направить дополнительные средства на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Это лишь часть инициатив, с которыми выступил 23 июня президент России Владимир Путин. По мнению депутата Госдумы Рамзиля Ишсарина обращение главы государства еще раз показало системность принимаемых мер, направленных для поддержки жителей России и ее экономики.

«Президент еще раз обозначил, что в стране экономику не только будут спасать, но и развивать. Большую поддержку из федерального бюджета получают регионы. Президент России поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 млрд рублей «плюсом» к тем 200 млрд, которые были выделены ранее. При этом в текущем году добавят еще 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети», — отметил Рамзил Ишсарин.
Парламентарий считает, что целевые транши в размере 60 млрд рублей, которые дополнительно направят на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми и редкими заболеваниями – мера давно назревшая и необходимая.
«Очень важным моментом в распределение этих средств является то, что Владимир Владимирович четко обозначил, что моральное право решать кому пойдут эти деньги имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию», — сказал депутат Госдумы.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Путин, поддержка граждан, Рамзил Ишсарин
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