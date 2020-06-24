Фото: ИА «Башинформ» Три вуза из Башкирии вошли в 100 лучших по стране по версии Forbes Фото: ИА «Башинформ»

Forbes представил третий рейтинг 100 лучших российских вузов. В него вошли три высших учебных заведения Башкортостана. На 51-м месте — Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет — на 65-й строчке. Башкирский государственный медицинский университет — 84-й.

Список возглавила Высшая школа экономики. В ТОП-10 рейтинга также вошли Уральский федеральный университет, МИФИ, МГТУ имени Баумана, Томский политехнический университет, университет ИТМО, РАНХиГС и Российская экономическая школа.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры как «качество преподавателей», «международная деятельность», «уровень ЕГЭ». Кроме этого, было выяснено, выпускников каких вузов больше всего любят крупнейшие компании страны.