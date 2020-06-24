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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Три вуза из Башкирии вошли в 100 лучших по стране по версии Forbes

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Три вуза из Башкирии вошли в 100 лучших по стране по версии Forbes Фото: ИА «Башинформ»

Forbes представил третий рейтинг 100 лучших российских вузов. В него вошли три высших учебных заведения Башкортостана. На 51-м месте — Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет — на 65-й строчке. Башкирский государственный медицинский университет — 84-й.

Список возглавила Высшая школа экономики. В ТОП-10 рейтинга также вошли Уральский федеральный университет, МИФИ, МГТУ имени Баумана, Томский политехнический университет, университет ИТМО, РАНХиГС и Российская экономическая школа.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры как «качество преподавателей», «международная деятельность», «уровень ЕГЭ». Кроме этого, было выяснено, выпускников каких вузов больше всего любят крупнейшие компании страны.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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