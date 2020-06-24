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24 июня Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров принял участие в совещании ПФО по проверке готовности к Общероссийскому голо

ОБЩЕСТВО
Фото: https://glavarb.ru

Радий Хабиров принял участие в совещании ПФО по проверке готовности к Общероссийскому голо Фото: https://glavarb.ru

23 июня глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в окружном совещании, посвящённом проверке готовности к проведению Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. В формате видеоконференции его провёл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

На совещании обсуждались вопросы охраны правопорядка и соблюдения предписаний санитарно-эпидемиологических служб в местах для голосования, оснащения крупных избирательных участков камерами видеофиксациии, подготовки региональными общественными палатами корпуса наблюдателей и работы «горячих линий».

Полномочный представитель подчеркнул, что граждане смогут проголосовать уже с 25 июня, и очень важно, чтобы каждый желающий проголосовать знал, где и как это можно сделать.

Напомним, что Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию России проводится на всей территории страны. Оно состоится 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для граждан, которые в этот день не смогут прибыть на участок, предусмотрели дополнительные возможности: голосование до дня голосования, по месту нахождения («мобильный избиратель») или вне помещения для голосования.

ИА «Башинформ»
Теги: общероссийское голосование
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