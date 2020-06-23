В Башкирии работникам кирпичного завода задержали более 9 млн рублей зарплаты

В июле всем российским семьям выплатят еще раз по 10 тысяч на детей до 16 лет

В июле всем российским семьям будет выплачено по 10 тысяч рублей на ребенка от рождения до 16 лет. Это 28 миллионов детей по всей стране, сообщил презид