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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии работникам кирпичного завода задержали более 9 млн рублей зарплаты

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии работникам кирпичного завода задержали более 9 млн рублей зарплаты Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии работникам кирпичного завода «Амстрон» задержали более 9 млн рублей зарплаты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следкома по РБ, с января по май 2020 года неустановленное лицо из числа руководства организации, зная о наличии задолженности перед 153 работниками, не приняло мер к ее погашению. Сумма задолженности составила более 9 млн рублей. При этом на счетах организации денежные средства были, но их направили на хозяйственные нужды общества.

﻿«В рамках предварительного расследования следователями принят комплекс мер к возмещению перед потерпевшими материального ущерба, в результате которых задолженность за указанный период была погашена в полном объеме, — говорится в сообщении ведомства. — Следователями проведены обыски, изъята финансово-хозяйственная документация организации, назначена судебно-экономическая экспертиза, допрашивается руководство и работники завода».

ИА «Башинформ»
Теги: задолженность
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