В Башкирии работникам кирпичного завода задержали более 9 млн рублей зарплаты
В Башкирии работникам кирпичного завода задержали более 9 млн рублей зарплаты Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии работникам кирпичного завода «Амстрон» задержали более 9 млн рублей зарплаты. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным следкома по РБ, с января по май 2020 года неустановленное лицо из числа руководства организации, зная о наличии задолженности перед 153 работниками, не приняло мер к ее погашению. Сумма задолженности составила более 9 млн рублей. При этом на счетах организации денежные средства были, но их направили на хозяйственные нужды общества.
«В рамках предварительного расследования следователями принят комплекс мер к возмещению перед потерпевшими материального ущерба, в результате которых задолженность за указанный период была погашена в полном объеме, — говорится в сообщении ведомства. — Следователями проведены обыски, изъята финансово-хозяйственная документация организации, назначена судебно-экономическая экспертиза, допрашивается руководство и работники завода».