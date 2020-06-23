Фото: Минздрав РБ В Янаульском районе Башкирии ФАПы строят в шести поселках Фото: Минздрав РБ

Одновременно в шести поселках Янаульского района (Асавдыбаш, Вояды, Ижболдино, Сандугач, Атлегач и Игровка) завершаются работы по монтажу модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в Минздраве Башкирии. Эти шесть ФАПов обслуживают совокупно почти 2 тыс. человек.

Все янаульские ФАПы обеспечены медицинскими кадрами. Самый молодой из них — участник программы «Земский фельдшер» Айнур Кадыров из Асавдыбаша, а самый опытный фельдшер — Эльза Сахабутдинова из Ижболдино, начавшая работать в 90-х.

Старые ФАПы были в аварийном состоянии, прослужив более 50 лет. Новые модульные пункты закуплены на средства программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик госконтракта — ООО «Профметалл», укладывается в намеченные сроки. ФАПы начнут работать сразу после получения санэпидзаключения и лицензии.