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МЧС: в южных и восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

МЧС: в южных и восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков

В южных и отдельных восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности, предупредили в региональном МЧС. По данным синоптиков, с 20.00 часов 23 июня до 20.00 часов 24 июня прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, в северных и горных районах до +2, днем 18-23.

В Уфе в этот период прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днем 20-22.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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