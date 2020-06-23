Фото: Олег Яровиков МЧС: в южных и восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков

В южных и отдельных восточных районах Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности, предупредили в региональном МЧС. По данным синоптиков, с 20.00 часов 23 июня до 20.00 часов 24 июня прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, в северных и горных районах до +2, днем 18-23.

В Уфе в этот период прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днем 20-22.