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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за полгода алкоголем отравились 14 детей

ОБЩЕСТВО

62 жителя Башкирии скончались от отравления алкоголем за период с января по май 2020 года. Показатель смертности по этой причине составил 1,5 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась почти в два раза, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Летальные исходы от отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрированы в Уфе (18 случаев), Стерлитамаке (4), Ишимбае (2) Агидели, Баймаке, Белорецке, Бирске, Кумертау, Нефтекамске, Салавате, Туймазы, Учалах (по 1 случаю); в Иглинском (6), Уфимском (5), Абзелиловском, Бакалинском (2), Архангельском, Аскинском, Белебеевском, Белорецком, Благоварском, Бураевском, Дуванском, Илишевском, Мелеузовском, Краснокамском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском районах (по 1 случаю)», — уточнили в Роспотребнадзоре по РБ.

Печальный факт — за пять месяц в республике алкоголем отравились 14 детей. Причем зафиксированы и вопиющие случаи. В эту статистику вошел годовалый ребенок. Случаи произошли в Уфе, Стерлитамаке, Дюртюлинском и Уфимском районах.

Чаще всего травятся «зеленым змием» жители Дюртюлей, Стерлитамака и Стерлитамакского района (показатель выше республиканского уровня в 3,5 раза). Далее следуют Белебей, Туймазы, Татышлинский, Бижбулякский, Уфимский, Дюртюлинский районы (выше 2,5 раза). Замыкают антирейтинг — Агидель, Уфа, Аургазинский, Туймазинский, Шаранский районы (превышение в 1,4 раза).

ИА «Башинформ»
Теги: отравление, спирт, спиртосодержащая продукция, Роспотребнадзор
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