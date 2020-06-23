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В Башкортостане внесут изменения в закон об охоте

ПОЛИТИКА
Фото: Гульфия Акулова

В Башкортостане внесут изменения в закон об охоте Фото: Гульфия Акулова

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан» и Закон Республики Башкортостан «О животном мире».

Будут установлены особенности любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

«Законопроект нацелен на развитие охотничьих хозяйств, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Цель – чтобы охота велась преимущественно в них, где создаются необходимые условия, ведется целенаправленная работа по разведению животных для охоты. Эта мера будет способствовать сбережению биоресурсов, минимизации охоты за пределами охотничьих хозяйств. Такая практика активно используется в европейских государствах, а в нашей стране стала популярной только в последние десятилетия.

Законопроектом предусматривается, что в полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание и разведение охотничьих ресурсов в таких условиях на основании соответствующих разрешений.

Регламентируется правовая база в области охраны и использования объектов животного мира, содержащихся в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. Кроме того, в отношении таких животных пересматриваются лимиты на добычу.

ИА «Башинформ»
Теги: закон об охоте
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