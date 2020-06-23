Коронавирус в Башкирии: «Происходит дальнейшее заражение людей»; сомнительный тест в «Уфе»

В Башкирии положительный эффект от переливания «антиковидной» плазмы пациентам, зараженным COVID-19, составляет 74 процента.

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Число больных превысило 4,9 тысячи. К 22 июня за сутки заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии стало больше на 53 человека и в целом составило 4 959 случаев. Как сообщил на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин, темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 1%. Коэффициент распространенности в регионе равен 0,9. По его словам, подавляющее большинство ковид-больных — люди среднего и зрелого возраста. На стационарном лечении находятся 782 человека, 35 из них в тяжелом состоянии, передает «Башинформ».

В новой инфекционной больнице в Зубово сейчас проходят лечение 69 человек, уточнил Максим Забелин, 15 человек уже выписаны из госпиталя. «При этом мы сократили 950 коек, с учетом того, что ввели новый инфекционный центр в Зубово, а также постепенно перепрофилируем наши стационары. То есть мы оставляем сейчас минимальное рекомендованное количество коек для развертывания по требованию Минздрава – это 2 900. У нас сейчас процент заполняемости составляет 50%», — сообщил министр. За весь период эпидемии в Башкирии выздоровели от ковид 2 385 человек, умерли 18 человек.

74% успешности и «дальнейшее заражение людей». В Башкирии пациентам, зараженным COVID-19, сделано уже более 170 переливаний «антиковидной» плазмы крови. Положительный эффект от переливания «антиковидной» плазмы достигнут в 74 процентах случаев, рассказал 22 июня на совещании в правительстве министр здравоохранения Максим Забелин. При этом, по словам главы Башкирии Радия Хабирова, пока расслабляться по ситуации с коронавирусом рано. «Особых поводов для радости пока нет. Да, действительно, мы уверенно идем на снижение по ежедневному количеству инфицированных», — сказал Хабиров, заметив при этом, что «каждый день прибавляется несколько десятков инфицированных. Это значит, что происходит дальнейшее заражение людей». По словам министра здравоохранения, «за прошедшие сутки выполнено 4 304 анализа, всего на текущую дату проведено 356 134 исследования на ПЦР-диагностику. Выполнены иммуноферментные анализы на новую коронавирусную инфекцию с целью диагностики иммуноглобулинов – более 32 тысяч анализов».

Строителям «супербольницы» не заплатили? Также 22 июня стало известно, что строители новой инфекционной больницы под Уфой обратились к главе Башкирии Радию Хабирову из-за того, что им не выплатили зарплату за стройку госпиталя. «Говорят, заплатим, но каждый день кормят завтраками, то завтра, то послезавтра. Нам нужны деньги, нечем платить кредиты. Помогите, пожалуйста. Для народа строили и мы ещё остались ни с чем. Помогите», – написано в обращении Р. А. Галиевой к главе Башкирии. В правительстве республики «Башинформу» пояснили, что «обращение Галиевой Р.А. о невыплате заработной платы за строительство госпиталя в п. Зубово находится на рассмотрении. Ответ будет дан заявителю в установленные сроки». Напомним, инфекционный центр под Уфой в 16 тысяч кв. м построили за 55 дней и открыли 30 мая. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 18 реанимаций, и оснащен самым современным оборудованием. Телеведущая Елена Малышева назвала этот госпиталь «супербольницей 21 века».

Сомнительный тест на COVID-19 в «Уфе». 23 июня «Башинформ» передал, что гендиректор футбольного клуба «Уфа» подтвердил информацию о том, что в команде есть игрок с сомнительным положительным тестом на COVID-19. «Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией, — говорится в заявлении Газизова. — В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча». При этом отмечается, что у других тесты на COVID-19 по-прежнему отрицательные. Ранее СМИ сообщали, что перед матчем 23 тура в Уфе у члена команды принимающей стороны обнаружен COVID-19. Председатель попечительского совета ФК «Уфа» опроверг эти сообщения.

Благодарность от главы «Газпрома». В адрес главы Башкирии Радия Хабирова пришло благодарственное письмо от председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Госдеятель отметил содействие руководителя региона и оперативный вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии в связи с угрозой распространения коронавируса. «За счёт слаженных совместных действий всех региональных организаций, министерств и ведомств мы смогли организовать прибытие и размещение вахтовиков, а также обеспечить соблюдение всех необходимых карантинных мер», — написал Миллер, отметив, что сотрудничество Башкирии и «Газпрома» будет продолжено, передает «Башинформ». Напомним, власти Башкирии помогли добраться до родины 1590 вахтовикам, которые после обсервации отправились к своим семьям.