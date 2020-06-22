В Уфе в восстановленном сквере состоялось открытие бюста Зои Космодемьянской

В Уфе в День памяти и скорби, 22 июня, в сквере Зои Космодемьянской, расположенного на улице Урицкого, состоялось торжественное открытие бюста первой женщине Герою Советского Союза.

В 90-е годы сквер был разрушен, находившийся там обелиск знаменитой разведчицы из гипса исчез. В 2016 году по инициативе властей совместно с депутатским корпусом было решено провести реконструкцию сквера. Здесь высадили сосны и голубые ели, ликвидировали свалку, появились асфальтированные дорожки, подсветка, скамейки, экоплитка, ограждение. Участок превратился в благоустроенный. В июле 2018 года в восстановленном сквере торжественно открыли обелиск Зои Космодемьянской.

Главный инициатор восстановления памяти о Зои Космодемьянской — руководитель Башкирского отделения русского географического общества Вячеслав Аброщенко.

Как отметил депутат Госсобрания РБ Владимир Нагорный, «мы восстанавливаем историческую справедливость».

Справка. Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. В составе диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта она была заброшена в 1941 году за линию фронта. После того, как девушка была схвачена немцами, комсомолку подвергли жестоким истязаниям. После этого Космодемьянская была повешена на Петрищевской площади. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться смерти в этой борьбе. Космодемьянская стала первой женщиной в годы ВОВ, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно).