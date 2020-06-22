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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Башкирии составит 70-80% — эксперт

ПОЛИТИКА

Представляется, что явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Башкирии будет традиционно высокой. Такой прогноз в интервью агентству «Башинформ» высказала кандидат юридических наук, доцент кафедры Башкирского государственного университета, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Светлана Парфенова.

﻿«Поскольку граждане у нас законопослушные, эта традиция сохранится. Кто хочет голосовать, тот пойдет и в этот раз. Важен интерес граждан к политическому событию как таковому, поскольку всероссийское голосование — явление новое в политической жизни страны. Второй немаловажный момент по значимости — участие в конституционной реформе России. Повестка дня, конечно, меняется: спрос на смену событий в обществе сегодня есть. Я имею ввиду, что после ситуации с коронавирусом это большое политическое событие. И здесь население интересует сценарий самой процедуры голосования в условиях ограничительных мер. Также отмечу демократизм постановки вопроса: «Да» или «Нет». Думаю, что это тоже смотивирует граждан, так как было очень много дискуссий в связи с отсутствием строки «Против всех». В данном случае есть возможность высказать свое мнение, и «за», и «против». Поэтому, полагаю, явка наверняка будет высокой, примерно 70-80 процентов. Я сама участвовала в дискуссиях по поводу поправок и могу сказать, что интерес к голосованию очень большой, в том числе у молодежи. Если говорить о качественном анализе голосующих, думаю, что в этот раз молодежи будет больше. Во всяком случае, хочется, чтобы молодежь проявила себя активно», — сказала Парфёнова.
Напомним, что 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поводу поправок в основной закон страны. Все участковые комиссии республики готовы к проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

ИА «Башинформ»
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