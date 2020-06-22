Фото: Олег Яровиков 74% успешности: в Башкирии сделано более 170 переливаний «антиковидной» плазмы Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пациентам, зараженным COVID-19, сделано уже более 170 переливаний «антиковидной» плазмы крови. Процент успешности, то есть именно явно положительного эффекта от переливания «антиковидной» плазмы, составляет более 74. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 22 июня сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что должен быть запас плазмы, отметив, чтобы за нее оперативно производились выплаты. Между тем он подчеркнул, что пока расслабляться по ситуации с коронавирусом рано.

«Особых поводов для радости пока нет. Да, действительно, мы уверенно идем на снижение по ежедневному количеству инфицированных. Помните, у нас доходило до 110-118 инфицированных, сейчас мы вышли на менее 60. Но это считается, что каждый день прибавляется несколько десятков инфицированных. Это значит, что происходит дальнейшее заражение людей. Радует то обстоятельство, что удается сдерживать ситуацию, связанную со смертностью и тяжелыми случаями. Но, коллеги, особенно главы муниципалитетов, оснований для того, чтобы нам успокаиваться, совсем нет», — заявил Радий Хабиров.

По словам руководителя Минздрава РБ, на 22 июня в республике насчитывается 4 959 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 53 человека. Темп прироста составляет один процент. В разрезе по возрастным группам преобладают люди среднего и зрелого возраста. На стационарном лечении сейчас находятся 782 человека, из них в удовлетворительном состоянии – 620 человек, в состоянии средней степени тяжести – 127, тяжелом – 35 пациентов. В новой инфекционной больнице на лечении находятся 69 человек, 15 из них лечение завершили и были выписаны по выздоровлению. За весь период из больниц республики по выздоровлению выписаны 2385 человек. За последние дни летальных случаев не зарегистрировано.

«По работе лабораторной службы. У нас за прошедшие сутки выполнено 4304 анализа, всего на текущую дату проведено 356 134 исследования на ПЦР-диагностику. Выполнены иммуноферментные анализы на новую коронавирусную инфекцию с целью диагностики иммуноглобулинов – более 32 тысяч анализов», — доложил руководитель ведомства.

Он также добавил, что в Башкирии держится 50% свободного коечного фонда.

«При этом мы сократили 950 коек, с учетом того, что ввели новый инфекционный центр в Зубово, а также постепенно перепрофилируем наши стационары. То есть мы оставляем сейчас минимальное рекомендованное количество коек для развертывания по требованию Минздрава – это 2 900. У нас сейчас процент заполняемости составляет 50%», — сказал Максим Забелин.

Кроме того, в медучреждениях Башкирии будет заготовлен неснижаемый запас СИЗов и медикаментов на два месяца вперед.