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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: Число заболевших приближается к 5000; Путин наградил врачей

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин наградил медицинских работников из Башкирии за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

Число заболевших приближается к 5000. В воскресенье, 21 июня, число заболевших Covid-19 в Башкирии достигло 4 906 человек. Это на 56 человек больше, чем за прошедшие сутки (ранее плюс 58 человек), информировал «Башинформ». Выздоровело за сутки 23 человека (ранее — 91), а всего с начала эпидемии справились с болезнью 2 381 инфицированных. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 1 746 человек. 760 зараженных лечатся в больницах республики, сообщил региональный Минздрав. Всего в Башкирии на ковид обследовано 336 010 человек.

Стало больше тяжелых пациентов с коронавирусом. К 21 июня в Башкирии число тяжелых пациентов, проходящих лечение от коронавируса, выросло до 40 человек, накануне их было 36, уточнили в «Башинформе﻿». К тем, кто находится на искусственной вентиляции легких, добавился еще один пациент, теперь их стало 11 человек. Новых случаев смерти от ковид в республике не зарегистрировано, всего за период пандемии умерло 18 больных. В целом по стране коронавирусом заболели 584 680 человек, из них скончались 8 111.

Путин наградил башкирских медиков за борьбу с COVID-19. Также 21 июня, в День медицинского работника, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за большой вклад в борьбу коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. По данным «Башинформа», среди награжденных — 15 представителей здравоохранения Башкортостана. Так, орденом Пирогова награждены девять врачей из республики, медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени — четыре медика из Башкирии. Медаль Луки Крымского получили двое башкирских врачей.

Ранее, 19 июня 2020 года, президент РФ подписал указ об учреждении ордена в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и медали — в честь хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Путин, медики, награждения, COVID-19, ИВЛ
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