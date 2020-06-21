Фото: Валерий Шахов Глава Башкирии лично болел за ФК «Уфа» на стадионе «Нефтяник» Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров в матче 23 тура РПЛ болел за футбольный клуб «Уфа» не только с трибун, но и лично. Личное присутствие руководителя региона помогло башкирской команде одержать победу над своими обидчиками в первом круге чемпионата – 2:1.

Отметим, мачт на стадионе «Нефтяник» прошел при болельщиках – квота составила 1500 человек. Всех фанатов снабдили средствами индивидуальной защиты, измерили температуру. Также администрация «Уфы» организовала рассадку болельщиков с соблюдением социальной дистанции.

Футболисты обоих клубов вышли на поле с надписью «Спасибо врачам!» на элементах экипировки в знак уважения к труду медицинских работников и поздравления их с профессиональным праздником. ФК «Уфа» выделил на этот матч 100 бесплатных билетов для медиков.