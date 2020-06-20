Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии резко изменится погода: туман, прохлада и сильный ветер Фото: ИА «Башинформ»

В воскресенье, 21 июня, в Башкирии резко изменится характер погоды. Согласно прогнозам Башгидрометцентра, днем местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

«Ночью на отдельных участках автодорог туман с видимостью 500-1000 метров», — уточнили синоптики.

Ночью температура воздуха упадет до +8, днем столбики термометров будут колебаться от +18 до +23. По югу воздух прогреется до +28 градусов.

В Уфе погода в самый длинный день в году будет комфортная +19 градусов. Осадки не прогнозируются.