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В Башкирии стартовала приемная кампания в вузы онлайн

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на этой неделе стартовала приемная кампания в вузы республики . Абитуриенты в этот раз могут сдать все документы, не выходя из дома.

Например, в Башкирском педуниверситете секретари приемной комиссии только обрабатывают и проверяют документы, поступившие от будущих студентов через личный кабинет.

«Первыми абитуриентами этого года стали желающие поступить в заочную педагогическую магистратуру по направленностям «Правовое обеспечение управления образованием» и «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», — рассказали представители БГПУ.

Педагогический вуз в этом году примет на обучение 1697 студентов на бюджетной основе.

ИА «Башинформ»
Теги: вузы, приемная кампания
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