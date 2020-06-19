Фото: ИА «Башинформ» МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках ночью и утром субботы Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках ночью и утром субботы. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан20 июня ночью и утром в отдельных восточных районах республики сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°.

20 июня ожидается погода без осадков, днем по северо-западу республики небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5-10°, днем +23-28°.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям республики, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие.