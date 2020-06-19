В Уфе фасад кожно-венерологического диспансера №1 украсило граффити с врачами







В Ленинском районе г. Уфы появилось граффити на фасаде здания Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1. Огромный рисунок высотой 23 и шириной 10 метров появился здесь в преддверии Дня медицинского работника.

Как сообщает пресс-служба мэрии, граффитист Павел Дорофеев начал работу над масштабным проектом в начале месяца и очень хотел завершить его к профессиональному празднику медицинских работников. Сегодня он сделал последние штрихи. По словам художника, он старался создать интересную композицию, которая стала бы хорошим подарком для тех, кто спасает жизни.

«Как и все наши жители, я чувствую к врачам и медсестрам только благодарность и признательность, мы знаем, как им тяжело приходилось в последнее время. Я хотел выразить эти чувства через свое творчество», – отметил Павел.

Месторасположение граффити выбрано неслучайно. 11 апреля Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1 был перепрофилирован в изолятор. Сейчас там несут вахту 15 медиков, наблюдающих около 10 пациентов, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, а недавно таких было больше 100 человек.

«О таком подарке даже не могли мечтать, думали, немного подкрасят, а получилось произведение искусства», – прокомментировал главный врач медучреждения Наиль Уразлин.