Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.61 ↑

EUR 78.29 ↑

19 июня Пятница

Уфа   °

Молния
19.06.20: выявлено с COVID-19 - 4792, выздоровели - 2267, скончались - 18. За сутки - 62 новых случая инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе фасад кожно-венерологического диспансера №1 украсило граффити с врачами

ОБЩЕСТВО

В Ленинском районе г. Уфы появилось граффити на фасаде здания Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1. Огромный рисунок высотой 23 и шириной 10 метров появился здесь в преддверии Дня медицинского работника.

Как сообщает пресс-служба мэрии, граффитист Павел Дорофеев начал работу над масштабным проектом в начале месяца и очень хотел завершить его к профессиональному празднику медицинских работников. Сегодня он сделал последние штрихи. По словам художника, он старался создать интересную композицию, которая стала бы хорошим подарком для тех, кто спасает жизни.

«Как и все наши жители, я чувствую к врачам и медсестрам только благодарность и признательность, мы знаем, как им тяжело приходилось в последнее время. Я хотел выразить эти чувства через свое творчество», – отметил Павел.

Месторасположение граффити выбрано неслучайно. 11 апреля Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1 был перепрофилирован в изолятор. Сейчас там несут вахту 15 медиков, наблюдающих около 10 пациентов, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, а недавно таких было больше 100 человек.

«О таком подарке даже не могли мечтать, думали, немного подкрасят, а получилось произведение искусства», – прокомментировал главный врач медучреждения Наиль Уразлин.

ИА «Башинформ»
Теги: граффити, врачи
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На предприятии Учалинского ГОКа подтвердилась вспышка коронавируса
На Узельгинском руднике Учалинского ГОКа, который находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области, подтвердилась вспышка новой коронавирусной инф
В Уфе в перинатальном центре спасли женщину и её новорожденного ребёнка
Врачи Республиканского клинического перинатального центра спасли женщину и новорождённую девочку. ﻿ Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, первая
Нетрезвый за рулем: в Башкирии еще один водитель сбил подростков, девочка скончалась
18 июня, в десятом часу вечера, в Стерлитамаке на улице Горького под колеса «Лады Калина» попали два несовершеннолетних пешехода. В результате ДТП дево
В Санкт-Петербурге поймали нападавшего на женщин сексуального маньяка из Башкирии
Петербургская полиция задержала серийного насильника из Башкортостана. Задержать преступника правоохранителям помог ДНК — материал, который мужчина остав
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть