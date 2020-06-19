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В Уфе закрыли реабилитационный центр для людей с алкоголизмом и наркотической зависимостью

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе закрыли реабилитационный центр для людей с алкоголизмом и наркотической зависимостью Фото: ИА «Башинформ»

﻿Прокуратура Уфы совместно со специалистами МЧС проверила деятельность реабилитационного центра «Путь преодоления Уфа-5» для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. В учреждении выявили ряд нарушений правил пожарной безопасности.

Общественная благотворительная организация «Путь преодоления Уфа-5» организовала центр по реабилитации с алкогольной и наркотической зависимостью в двух нежилых арендованных домах в районе Нижегородки Уфы, где круглосуточно пребывало от 15 до 50 человек.

Выяснилось, что в центре была не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, отсутствовал план эвакуации людей при пожаре, помещения были не укомплектованы первичными средствами пожаротушения и отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Помимо всего, ﻿учреждение размещалось в жилой зоне поселка в нарушение требований градостроительного законодательства.

По результатам проверки прокуратура района направила в суд исковое заявление о прекращении незаконной деятельности. Требования ведомства удовлетворили.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура, алкоголизм, наркомания, реабилитационный центр
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