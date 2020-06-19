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19 июня Пятница

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Молния
19.06.20: выявлено с COVID-19 - 4792, выздоровели - 2267, скончались - 18. За сутки - 62 новых случая инфицирования.
Молния
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В Башкирии за сутки с выздоровлением от коронавируса выписали 85 человек

ОБЩЕСТВО

770 жителей Башкирии по состоянию на 19 июня остаются в «ковид»-госпиталях, еще 1737 человек лечатся от новой коронавирусной инфекции дома. 38 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – на аппаратах ИВЛ.

Также в региональном Минздраве сообщили о выписанных пациентах с COVID-19. За последние сутки выздоровели 85 человек. За все время справились с инфекцией 2262 человека.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что за последние сутки положительный тест на коронавирус пришел 62 людям. Общее количество заболевших с начала пандемии в Башкирии – 4 792 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, статистика
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