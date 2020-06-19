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В Башкортостане запретят продажу сжиженного газа несовершеннолетним

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане запретят продажу сжиженного газа несовершеннолетним Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан предлагают ввести запрет на продажу сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним. Соответствующий законопроект они намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Как рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев, речь идет о продаже газовых зажигалок, баллонов для бытовых и туристических плит, любых емкостей со сжиженным газом.

﻿«На введение данной меры нас подтолкнул рост в подростковой среде такой формы токсикомании, как сниффинг. Дети вдыхают газ из баллонов для заправки зажигалок, туристических плит. Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга. Это вызывает краткосрочную эйфорию и одновременно влечет за собой рвоту, головокружение, гипоксию. Погибают нервные клетки, от чего человек теряет умственные способности. Кроме того, сниффинг может вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу».
Спикер парламента отметил, что за два года в стране от сниффинга погибли 360 подростков. Средний возраст токсикоманов – 12–15 лет.

﻿«Возможность беспрепятственного приобретения детьми газовых баллонов способствует популяризации данного явления, – сказал Константин Толкачев. – Баллончики газа свободно продаются, поэтому любой ребенок, узнавший от сверстников о таком способе токсикомании, как сниффинг, и желающий его попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Мы не можем рисковать жизнью молодого поколения и вынуждены ввести соответствующие ограничения. После принятия закона планируется внести изменения в Кодекс республики об административных правонарушениях, установив ответственность за продажу несовершеннолетним сжиженного газа».
В прошлом году «Башинформ» сообщал сразу о нескольких смертельных случаях, когда подростки баловались газом. Один их них произошел в октябре в Уфе — скончалась 14-летняя девочка. В августе в Мелеузе погиб 15-летний мальчик﻿. В июле в Октябрьском смертельно отравился 12-летний школьник.

ИА «Башинформ»
Теги: сжиженный газ
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