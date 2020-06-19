Коронавирус в Башкирии: Врачи получили выплаты через прокуратуру; где введен карантин
В Башкирии медработники районной больницы через прокуратуру добились выплат за работу с пациентами, зараженными COVID-19.
Борьба с коронавирусом: что еще произошло за минувшие сутки в республике.
Число заболевших превысило 4,7 тысячи. На 18 июня в Башкирии зафиксировано 4 730 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 60 из них выявлены за минувшие сутки, сообщил «Башинформ». Всего от COVID-19 выздоровели 2 182 человека, за последние сутки — 112 человек. Количество умерших от коронавируса в республике неизменно и составляет 18 человек. В целом по стране зарегистрирован 561 091 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровели 313 963 человека, умерли — 7 660. Вечером 18 июня федеральные СМИ передали, что от коронавируса скончался экс-президент Чувашии Михаил Игнатьев.
В каких больницах карантин по коронавирусу. Как информировала 18 июня замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова, на карантине по новой коронавирусной инфекции находятся семь медицинских учреждений. «Это Бижбулякская ЦРБ, 13-я больница Уфы (8 отделений). С 1 июня закрыты на карантин Республиканская станция скорой медпомощи, Верхнетатышлинская ЦРБ, ООО «Медсервис», Архангельская и Бирская ЦРБ», — уточнила Кононова.
Порядок изоляции. 18 июня глава Башкирии Радий Хабиров утвердил порядок создания изоляторов для тех, контактировал с ковид-больными. В постановлении говорится, что созданные на базе медучреждений изоляторы будут действовать в регионе до конца режима повышенной готовности. Такие изоляторы принимают людей на срок не более двух недель под наблюдение медиков. При необходимости им выдаются листы нетрудоспособности, передает «Башинформ». Действующий порядок подразумевает проживание и трёхразовое питание изолированных за счёт бюджета. Ранее сообщалось, что в республике на базе 50 медорганизаций развернуты изоляторы на 1829 коек.
Вспышка коронавируса на предприятии. На Узельгинском руднике Учалинского ГОКа, который находится в Челябинской области, подтвердилась вспышка новой коронавирусной инфекции. Положительный тест на COVID-19 оказался у 11 сотрудников, жителей соседнего региона. По данным «Башинформа», у всех сотрудников взяли анализы, они отправлены в Уфу, так как это предприятие зарегистрировано в Башкирии. Отмечается, что коронавирус выявили во время профилактического тестирования работников.
Медработники добились COVID-выплат через прокуратуру. Как узнал «Башинформ», более 20 работников Белебеевской центральной районной больницы не получили стимулирующие выплаты, положенные за оказание помощи пациентам с COVID-19. Причитающаяся им сумма составила более 800 тысяч рублей. По данному факту Белебеевская межрайонная прокуратура провела проверку. В итоге права врачей и медперсонала больницы были восстановлены. Свои выплаты медработники получили.
Репортаж уроженки Башкирии победил в конкурсе о COVID-19. Подведены итоги Международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с COVID-19», посвященного борьбе молодежи с эпидемией. На конкурс принимались статьи, видео, фото и музыка. Одним из победителей национального этапа стала наша землячка, режиссер и фотохудожник Гульназ Галимуллина, которая сейчас живет в Москве, сообщил «Башинформ». Для своего проекта Гульназ сняла в московской больнице репортаж «Красная зона». Самой пронзительной частью ее работы стали фотографии глаз врачей и медсестер — портреты перед погружением в «грязную зону». «Это взгляд человека, которого ждёт встреча с неизвестностью, с опасностью. Для меня это чистый снимок характера», — прокомментировала Гульназ свою серию снимков. Со всей России на конкурс поступило более 1000 работ. По итогам определены 13 лучших. Их авторов в следующем году пригласят в Китай для участия в международной молодежной программе для победителей конкурса. Инициатором конкурса выступила Всекитайская федерация молодежи. В России координатором конкурса стала Росмолодежь.