Коронавирус в Башкирии: Врачи получили выплаты через прокуратуру; где введен карантин

В Башкирии медработники районной больницы через прокуратуру добились выплат за работу с пациентами, зараженными COVID-19.

Борьба с коронавирусом: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Число заболевших превысило 4,7 тысячи. На 18 июня в Башкирии зафиксировано 4 730 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 60 из них выявлены за минувшие сутки, сообщил «Башинформ». Всего от COVID-19 выздоровели 2 182 человека, за последние сутки — 112 человек. Количество умерших от коронавируса в республике неизменно и составляет 18 человек. В целом по стране зарегистрирован 561 091 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровели 313 963 человека, умерли — 7 660. Вечером 18 июня федеральные СМИ передали, что от коронавируса скончался экс-президент Чувашии Михаил Игнатьев.

В каких больницах карантин по коронавирусу. Как информировала 18 июня замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова, на карантине по новой коронавирусной инфекции находятся семь медицинских учреждений. «Это Бижбулякская ЦРБ, 13-я больница Уфы (8 отделений). С 1 июня закрыты на карантин Республиканская станция скорой медпомощи, Верхнетатышлинская ЦРБ, ООО «Медсервис», Архангельская и Бирская ЦРБ», — уточнила Кононова.

Порядок изоляции. 18 июня глава Башкирии Радий Хабиров утвердил порядок создания изоляторов для тех, контактировал с ковид-больными. В постановлении говорится, что созданные на базе медучреждений изоляторы будут действовать в регионе до конца режима повышенной готовности. Такие изоляторы принимают людей на срок не более двух недель под наблюдение медиков. При необходимости им выдаются листы нетрудоспособности, передает «Башинформ». ﻿Действующий порядок подразумевает проживание и трёхразовое питание изолированных за счёт бюджета. Ранее сообщалось, что в республике на базе 50 медорганизаций развернуты изоляторы на 1829 коек.

Вспышка коронавируса на предприятии. На Узельгинском руднике Учалинского ГОКа, который находится в Челябинской области, подтвердилась вспышка новой коронавирусной инфекции. Положительный тест на COVID-19 оказался у 11 сотрудников, жителей соседнего региона. По данным «Башинформа», у всех сотрудников взяли анализы, они отправлены в Уфу, так как это предприятие зарегистрировано в Башкирии. Отмечается, что коронавирус выявили во время профилактического тестирования работников.

Медработники добились COVID-выплат через прокуратуру. Как узнал «Башинформ», более 20 работников Белебеевской центральной районной больницы не получили стимулирующие выплаты, положенные за оказание помощи пациентам с COVID-19. Причитающаяся им сумма составила более 800 тысяч рублей. По данному факту Белебеевская межрайонная прокуратура провела проверку. В итоге права врачей и медперсонала больницы были восстановлены. Свои выплаты медработники получили.

Репортаж уроженки Башкирии победил в конкурсе о COVID-19. Подведены итоги Международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с COVID-19», посвященного борьбе молодежи с эпидемией. На конкурс принимались статьи, видео, фото и музыка. Одним из победителей национального этапа стала наша землячка, режиссер и фотохудожник Гульназ Галимуллина, которая сейчас живет в Москве, сообщил «Башинформ». Для своего проекта Гульназ сняла в московской больнице репортаж «Красная зона». Самой пронзительной частью ее работы стали фотографии глаз врачей и медсестер — портреты перед погружением в «грязную зону». «Это взгляд человека, которого ждёт встреча с неизвестностью, с опасностью. Для меня это чистый снимок характера», — прокомментировала Гульназ свою серию снимков. Со всей России на конкурс поступило более 1000 работ. По итогам определены 13 лучших. Их авторов в следующем году пригласят в Китай для участия в международной молодежной программе для победителей конкурса. Инициатором конкурса выступила Всекитайская федерация молодежи. В России координатором конкурса стала Росмолодежь.