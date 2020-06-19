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В Архангельском районе Башкирии назначили нового прокурора

ОБЩЕСТВО

В Архангельском районе Башкирии назначен новый прокурор.

Им стал Алексей Ротков. Срок его полномочий — пять лет, сообщается на сайте профильного ведомства.

Алексей Ротков родился в 1981 году в городе Капчагай Алма-Атинской области Республики Казахстан. В 2003 году окончил Башкирский государственный университет.

В период с 2003 года по 2006 год работал следователем, помощником прокурора Нефтекамска, с 2006 по 2009 годы прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики, с 2009 года по 2010 год — заместителем прокурора Иглинского района, с 2010 года по настоящее время прокурором Краснокамского района.

Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, имеет подарок Генерального прокурора Российской Федерации.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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