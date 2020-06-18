Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.48 ↓

EUR 78.38 ↑

18 июня Четверг

Уфа   °

Молния
18.06.20: выявлено с COVID-19 - 4730, выздоровели - 2182, скончались - 18. За сутки - 60 новых случаев инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на один день ограничат движение на пересечении улиц Дмитриева и Давлетшиной

ОБЩЕСТВО

В Уфе 19 июня с 10.00 до 19.00 часов ограничат движение транспорта на пересечении бульвара Х. Давлетшиной и улицы Н. Дмитриева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с благоустроительными работами.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

ИА «Башинформ»
Теги: ограничение движения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Штаб Навального в Уфе растратил более 43 млн руб. и "кинул" страхфонды на 10 млн руб
Уфимский штаб Навального, учреждённый Лилией Чанышевой, попал под угрозу банкротства из-за многомиллионных долгов по налогам. ФНС предъявила иск о банкро
Глава Башкирии ответил, когда откроются детские сады в республике
Радий Хабиров в вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next ответил на вопрос слушателей про возможность открытия детских садов в Башкирии. «Мы пока открыли только д
Жители Уфы пострадали в аварии с большегрузом на М-5; водитель задержан
Жители Уфы пострадали в аварии в Челябинской области на трассе М-5. Как сообщалось ранее, 16 июня между городами Юрюзань и Сатка Челябинской области на 1
Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии будет происходить в День Парада Победы
Радий Хабиров принял участие в вечернем инфо-шоу РБК в инстаграм ЧЭЗ Next. На вопрос ведущей об отмене Парада Победы в Башкортостане глава республики рас
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть