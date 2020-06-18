В Уфе на один день ограничат движение на пересечении улиц Дмитриева и Давлетшиной

В Уфе 19 июня с 10.00 до 19.00 часов ограничат движение транспорта на пересечении бульвара Х. Давлетшиной и улицы Н. Дмитриева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с благоустроительными работами.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимому ограничению движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.