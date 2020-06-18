Фото: ИА «Башинформ» В Уфе ограничат движение транспорта на участках улиц в историческом центре города Фото: ИА «Башинформ»

До 9 октября 2020 года будет закрыто движение транспорта на участках улиц Вавилова, Пушкина и Гафури. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Такие меры приняты для выполнения работ МУП «Уфимские инженерные сети» по реконструкции тепловой сети.

В частности, движение транспорта будет закрыто:

— с 21.00 часов 17 июня до 21.00 часов 16 августа по улице Вавилова на всю ширину проезжей части, на участке протяженностью 62,5 м от перекрестка улиц Вавилова — Пушкина вдоль административного здания по улице Пушкина, 42;

— с 21.00 часов 16 августа по 21.00 часов 9 октября по улице Вавилова на всю ширину проезжей части, на участке протяженностью 43,5 м вдоль административного здания по улице Пушкина, 42;

— с 21.00 часов 20 июля до 21.00 часов 16 августа по улице Пушкина на всю ширину проезжей части от перекрестка улиц Пушкина — Гафури до административного здания по улице Пушкина, 42. На время производства работ на данном участке, движение транспорта будет организовано через проезд, расположенный параллельно улице Пушкина, вдоль жилого дома №19;

— с 21.00 час. 27 июля до 21.00 часов 9 октября по улице Гафури от жилого дома № 19 (2 полосы по нечетной стороне) до жилого дома № 21 по улице Гафури;

— с 21.00 часов 16 августа до 21.00 часов 9 октября по улице Гафури в створе улиц Пушкина — Гафури (две полосы по нечетной стороне) до жилого дома № 21 по улице Гафури.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей планировать маршрут движения.