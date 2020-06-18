Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в перинатальном центре спасли женщину и её новорожденного ребёнка Фото: ИА «Башинформ»

Врачи Республиканского клинического перинатального центра спасли женщину и новорождённую девочку. ﻿

Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, первая беременность уфимки Лилии протекала по плану, но на 30 неделе ﻿у пациентки появились отеки и скачки артериального давления. Наблюдавший беременность Лилии врач направил ее на консультацию в РКПЦ. После диагностики она была госпитализирована.

Женщине поставили диагноз гестоз — это тяжёлое осложнение беременности. Несмотря на лечение, состояние пациентки ухудшалось: отеки нарастали, давление хуже поддавалось коррекции. ﻿Консилиум принял решение о досрочном родоразрешении путем кесарева сечения на 31 неделе и 4 дне беременности.

«В тот же день пациентке была проведена экстренная операция, малыша извлекли в целом плодном пузыре (метод более щадящего извлечения плода из матки в недоношенном сроке для уменьшения браманизма), пуповина была пересечена только после завершения пульсации (чтобы ребёнок получил максимум крови из плаценты)», — сообщили врачи.

Девочка родилась весом 1430 граммов, ее передали в руки детских реаниматологов. Состояние Лилии улучшилось: артериальное давление начало снижаться. В отделении интенсивной терапии новорожденных врачи занимались выхаживанием ребенка.

Молодую маму и ребенка выписали из Республиканского клинического перинатального центра, когда девочка набрала вес в 2790 граммов.