Фото: администрация Куюргазинского района В Куюргазинском районе на грант президента России реализуется проект, помогающий семьям Фото: администрация Куюргазинского района

Служба семьи Куюргазинского района выиграла грант президента России со своим проектом «Mary Poppins в помощь маме». Глава администрации района Юлай Ильясов на своей странице в социальных сетях написал, что само название проекта говорит о том, что он направлен в помощь родителям. Мамы и папы могут оставить своего ребенка на несколько часов в игровой или развивающей комнате, чтобы решить свои личные вопросы. Здесь психологи, педагоги, юристы службы семьи оказывают социальную поддержку в виде развивающих творческих занятий семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«На сегодняшний день в рамках проекта приобретены художественная литература, коррекционно-развивающие игры, методические пособия для проведения диагностики творческих занятий, палас, шторы, бизиборды, пособия Монтессори, игры для занятий на свежем воздухе и многое другое. Оборудованы две развлекательно-развивающие комнаты», — отметил глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.