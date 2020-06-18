В Куюргазинском районе на грант президента России реализуется проект, помогающий семьям
В Куюргазинском районе на грант президента России реализуется проект, помогающий семьям Фото: администрация Куюргазинского района
Служба семьи Куюргазинского района выиграла грант президента России со своим проектом «Mary Poppins в помощь маме». Глава администрации района Юлай Ильясов на своей странице в социальных сетях написал, что само название проекта говорит о том, что он направлен в помощь родителям. Мамы и папы могут оставить своего ребенка на несколько часов в игровой или развивающей комнате, чтобы решить свои личные вопросы. Здесь психологи, педагоги, юристы службы семьи оказывают социальную поддержку в виде развивающих творческих занятий семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет.
«На сегодняшний день в рамках проекта приобретены художественная литература, коррекционно-развивающие игры, методические пособия для проведения диагностики творческих занятий, палас, шторы, бизиборды, пособия Монтессори, игры для занятий на свежем воздухе и многое другое. Оборудованы две развлекательно-развивающие комнаты», — отметил глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что 72 проекта из Башкортостана стали победителями второго конкурса 2020 года президентских грантов. По этому показателю республика заняла первое место среди регионов ПФО. Общая сумма выигранных грантов — 70,8 млн рублей.