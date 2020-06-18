Коронавирус в Башкирии: «Мы перешли на другое регулирование»; COVID-19 станет сезонным?

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Самый маленький прирост заболевших COVID-19... 17 июня в Башкирии общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составило 4 670 человек. За сутки их стало больше на 59 человек, сообщил «Башинформ», отметив, что за последнее время это самый маленький прирост заболевших за сутки. Из более чем 4,6 инфицированных COVID-19 выздоровели 2 070 человек, 130 из которых — за последние сутки. Сейчас в регионе 2 572 активных ковид-больных. Число умерших от коронавируса в республике осталось неизменным и составляет 18 человек.

…Но больше случаев внебольничной пневмонии. В то же время в Башкирии продолжает расти число выявляемых случаев внебольничной пневмонии. По данным «Башинформа», к 17 июня за сутки с диагнозом внебольничная пневмония было госпитализировано 142 человека, выписано 94. Все они обследованы на COVID-19, информировал Минздрав РБ. С 15 марта в республике зарегистрирован 8 841 случай заболевания внебольничной пневмонией.

По ковид бьют со всех сторон. Башкирия одной из первых в стране начала заготавливать плазму для лечения больных СOVID-19. Сейчас уже более 100 человек, переболевших коронавирусом, сдали «антиковидную» плазму, сообщил «Башинформ» и информировал, что 17 июня мобильный заготовительный комплекс крови Республиканской станции переливания крови уже во второй раз работал в РКБ имени Куватова. Как отмечается, за несколько часов 22 сотрудника этой больницы сдали почти 14 литров плазмы. «Это все те люди, которые переболели СOVID-19. Теперь они готовы поделиться своим иммунитетом с теми, кто еще остаются на больничных койках», — рассказала зам главврача РСПК Елена Стрельникова. Она пояснила, что «в крови переболевшего циркулируют антитела на агрессию. И если вовремя применить этот компонент крови и не дать инфекции разыграться в организме больного, то с большей долей вероятности это помогает пациенту», но «назвать это панацеей для коронавирусной инфекции нельзя, мы бьем со всех сторон», подчеркнула медик. Напомним, по указу Главы РБ, доноры «антиковидной» плазмы могут получить от 2500 до 5000 рублей.

COVID-19 станет сезонным? Коронавирус будет циркулировать среди людей в списке других вирусных заболеваний, таких как грипп, парагрипп, и будут традиционные сезонные вспышки заболеваемости. Так считает заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева. «Поэтому и необходима иммунная прослойка среди населения, ждём вакцину», — говорит она. «Не имея иммунной прослойки, антител, противостоять новой инфекции мы не сможем. Как только появятся вакцины, жителям будет рекомендовано сделать прививку», — пояснила Салия Мурзабаева. Также она считает, что сейчас надо больше внимания уделить своему иммунному статусу. «В сезон необходимо собрать листья малины, смородины, крапивы, одуванчика, ягоды облепихи и круглый год пить витаминные чаи», — советует доктор медицинских наук. Также, по мнению Мурзабаевой, «нам стоит поучиться у японцев, которые кланяются в знак приветствия друг друга и никогда не соприкасаются губами или частями тела», «дистанцирование в нынешних условиях — такие же меры профилактики».

Об изменении режима... 17 июня глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно новой редакции документа, маски необходимо носить вне места своего проживания, кроме пляжей. А в магазинах и МФЦ помимо масок также следует носить перчатки, передает «Башинформ».

…И другом регулировании. В продолжение этой темы в вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next Радий Хабиров на вопрос ведущей ответил, что жесткие меры, принятые ранее в республике в связи с коронавирусной ситуацией, были абсолютно оправданными. Однако сейчас, пояснил глава, «мы перешли на другое регулирование». «Мы жестко закрываем те места и создаем там особые режимы, как то: ношение масок, перчаток, дезинфекция, социальная дистанция, — там, где люди контактируют близко, — это магазины, МФЦ, учреждения, поликлиники, общественный транспорт. Имеет смысл регулировать там, и на данный момент это работает», — рассказал Хабиров. Он также напомнил, что режим самоизоляции продолжает действовать для жителей 65 плюс.