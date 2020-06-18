Фото: Валерий Шахов С Уфимского штаба Навального принудительно взыскана часть задолженности по налогам - УФССП Фото: Валерий Шахов

В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан находится исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам с «Фонда защиты прав граждан «Штаб» на общую сумму 4,5 млн рублей, уточнил заместитель руководителя Управления Руслан Шерстнёв. В настоящее время в результате применения мер принудительного взыскания, включая наложение взыскания на денежные средства и имущество должника, взыскано порядка 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФНС подала иск к Фонду о взыскании задолженности по налогам на сумму более 10 млн рублей, затем уменьшив сумму исковых требований до 7 млн рублей, а также о признании организации банкротом.