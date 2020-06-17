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В Уфе прошел субботник на месте воинского захоронения на Курочкиной горе

ОБЩЕСТВО

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан провели субботник на Курочкиной горе в Уфе. 22 июня, в День памяти и скорби здесь будет установлена надгробная плита в память о бойцах и тружениках тыла.

В годы Великой Отечественной войны на деревенском кладбище в северной части города были захоронены военнослужащие Красной Армии и рабочие Государственного Союзного завода №26, эвакуированного из Рыбинска, на котором выпускался каждый третий двигатель для боевой авиации.

«Мы несколько лет очень плотно занимались захоронением на Курочкиной горе. Наши эксперты работали в архивах, изучали документы того периода, благодаря этому удалось достоверно выяснить, что на этом кладбище есть солдатские могилы. А то, что здесь покоятся эвакуированные рабочие – общеизвестный факт. Когда-то за захоронениями ухаживали местные жители и учащиеся близлежащей школы, но со временем все пришло в упадок. И когда мы несколько лет назад приехали сюда, то обнаружили лес, заросший бурьяном, с трудом удалось отыскать красные звездочки на надгробьях», — рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Работа регионального отделения ОНФ по увековечиваю памяти героев войны и тыла продолжалась несколько лет. Основная сложность была в том, что данный участок не был поставлен на кадастровый учет. Лишь в октябре 2018 г. он получил статус охраняемой природной территории. Все эти годы активисты ОНФ вместе с представителями Союза машиностроителей России старались содержать территорию в порядке. И в год 75-летия Победы в память о тружениках тыла и солдатах Красной Армии на Курочкиной горе появится памятная плита.

ИА «Башинформ»
Теги: субботник
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