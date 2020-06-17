В Миякинском районе Башкирии готовят к открытию два новых ФАПа

Фото: Минздрав РБ



Фото: Минздрав РБ

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», в Миякинском районе Башкирии — в селе Уршак и деревне Малые Каркалы — готовят к открытию два новых модульных ФАПа.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, в обоих населенных пунктах модульные ФАПы разместят на территории старых фельдшерско-акушерских пунктов.

Установка модульных ФАПов началась около двух недель назад. Сейчас подводятся все коммуникации. Новые ФАПы оснастят новым современным оборудованием, включая аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, сухожаровые шкафы для дезинфекции инструментов, а также мебелью.

« Старые ФАПы уже не подлежали капитальному ремонту, — подчеркнул главный врач Миякинской центральной районной больницы Ильшат Гилемзянов. — Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» удалось в кратчайшие сроки возвести удобные, современные модульные ФАПы. Уже в начале июля мы начнем принимать первых пациентов».

Национальные проекты — это приоритетные направления развития страны до 2024 года, определенные в майском указе президента России Владимира Путина.

На данный момент в России насчитывается 13 нацпроектов. Среди них — «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Производительность труда», «Наука», «Цифровая экономика», «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Суммарный бюджет нацпроектов до конца 2024 года составляет 25,7 трлн рублей.