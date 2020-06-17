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«Без якшырак булдырабыз»: по строительству жилья Уфа выигрывает у Казани

ОБЩЕСТВО

Ведущее СМИ Татарстана «Бизнес Online» — опубликовало материал, в котором поставило в пример Уфу по качеству строительства нового жилья.

Издание назвало уфимский проект ЖК «Умный дом» от застройщика ИСК «СтройФедерация» настоящим образцом европейского уровня, к которому должна стремиться Казань. По мнению издания, строители Башкирии опередили коллег из Татарстана, предложив рынку жилой комплекс с чистовой отделкой и паркингом с открытым доступом для жильцов.

Известно, что неофициальное, но ощутимое соперничество двух братских республик — Башкирии и Татарстана длится уже несколько десятилетий. В последние годы Уфа чаще проигрывала соседям. Однако для Башкирии наступил матч-реванш, и случился он в строительстве.

Сам глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе весеннего форума «ЖКХ и строительство», который состоялся в апреле 2019 года в Уфе, высоко оценил проект «Умного дома». Услышав, что уфимский «Умный дом» включает в себя не только паркинг, но и готовую чистовую отделку высокого уровня, подогрев полов в санузле, кондиционер и витражное остекление в каждой квартире, Минниханов оценил авторов проекта коротким, но емким словом: «Молодцы».

На сегодняшний день на рынке Казани нет жилищных комплексов с бесплатными паркингами для жильцов. В среднем, стоимость аренды машиноместа в Казани обходится в 10-30 тысяч рублей, покупка около 1 млн рублей. При этом проблема с парковкой в Казани стоит также остро, как и в Уфе.

«Я выбрала «Умный дом» за совокупность факторов: чистовая отделка и паркинг. При наличии двух таких серьезных преимуществ жилой комплекс мог бы претендовать на бизнес-класс, но по цене он относится скорее к «комфорту». Это и определило мой выбор», — цитирует издание «Бизнес Online» Эльвиру Мусифуллину, которая недавно переехала из Татарстана в Уфу.

По данным портала «Домофонд», средняя цена квадратного метра жилой площади в Уфе — от 73 тысяч до 83 тысяч рублей, в Казани — от 76 тысяч до 85 тысяч рублей. При этом в цену квадратного метра часто не включена чистовая отделка и паркинг. ЖК «Умный дом» в Уфе исключение сразу для двух столиц. Новоселы ЖК вместе с ключами от квартиры получают право парковаться на 7-ярусной парковке во дворе комплекса. Освободившееся место внутри квартала застройщик использует для организации спортивных и игровых площадок, зон отдыха, газонов и аллей. По словам ИСК «СтройФедерация» строительство нового «Умного дома» в Уфе по ул. Злобина подходит к завершению и большинство квартир раскуплено. Приятно, что среди покупателей жилья в «Умном доме» есть и казанцы. В этом матче выиграла Башкирия. Без якшырак булдырабыз!

ИА «Башинформ»
Теги: СтройФедерация, ЖК Умный дом, Умный дом, Казань
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