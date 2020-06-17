Главврач онкодиспансера: Инфекционный госпиталь разгрузит остальные больницы
Главный врач Республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов прокомментировал агентству «Башинформ» широкое обсуждение нового уфимского Инфекционного центра на большом экране. Напомним, что на Первом канале вышел выпуск ток-шоу «Док-Ток», посвященный этой теме, в передаче принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров.
— Инфекционный центр в Уфимском районе был возведен быстро. В период эпидемии работа нового инфекционного госпиталя даст возможность вернуть к нормальной работе вынужденно перепрофилированные клиники и восстановить в этих учреждениях оказание плановой и экстренной помощи жителям республики, — отмечает Адель Измайлов. — Это очень хорошо, так как другие заболевания никуда не ушли и пациентов нужно лечить.
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